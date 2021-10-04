В Саратовской области суд вынес приговор сотруднику «Водоканала». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

25 июня 2020 года работник МУП «Балаково-Водоканал» получил от ИП 54 тысячи рублей. Это была только первая часть, общая сумма взятки составляла 154 тысячи рублей.

За эти деньги сотрудник должен был помочь строительству работниками предприятия, используя служебную технику и оборудование, при отсутствии технических условий на подключение и проекта выполнения работ и без договора с МУП «Балаково-Водоканал».

За получение взятки суд назначил обвиняемому штраф в размере 1,5 миллиона рублей.