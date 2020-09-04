Суд признал 29-летнюю жительницу Саратова, обвиняемую в присвоении чужого имущества благодаря служебному положению, виновной. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, женщина работала специалистом по обслуживанию частных лиц банка. Она несла ответственность за определенную сумму денег и 18 января забрала себе из них 35 тысяч рублей.

Похищенными средствами она распорядилась по своему усмотрению.

Еще до начала следствия обвиняемая признала свою вину, раскаялась и возместила причиненный ущерб.

Ее оштрафовали на пять тысяч рублей.