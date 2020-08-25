Жительница Саратова планировала свой отдых на море, но вместо этого перечислила деньги мошенникам, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

28-летняя сотрудница банка лишилась денег при бронировании квартиры на одном из известных сайтов. Только на деле оказалось, что сайт липовый – мошенники умело воссоздали похожий интерфейс сайта и схожее название.

Женщина на сайте-двойнике нашла квартиру в Сочи в аренду, забронировала ее и оплатила. С карты сотрудницы банка списалось 20 тысяч рублей, а квартира так и не оказалась явью.

По данному факту возбуждено уголовное дело.