Суд признал сотрудницу коммерческой организации, которая занимается строительством и ремонтом дорог виновной в даче взятки за бездействие. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Суд установил, что 29 октября 2020 днем она передала у одного из домов на Соколовой улице в Саратове 50 тысяч рублей должностному лицу контролирующего органа. Деньги предназначались за совершение незаконных действия, внесения в протокол испытаний недостоверных сведений о показателям дорожного покрытия, уложенного в ходе ремонта.

Именно его и делала организация.

Сотрудник лаборатории брать деньги отказался, а действия женщины пресекли оперативники.

Еще до начала следствия и в зале суда гражданка признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Ее оштрафовали на полмиллиона рублей.