Начальник одного из миграционных пунктов Саратовской области получила взятку от гастарбайтера, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По мнению следствия, офицер полиции находилась в командировке в Озинском районе. Там она получила от иностранного гражданина восемь тысяч рублей за то, чтобы «закрыть глаза» на совершенное мигрантом нарушение паспортного режима.

Преступление раскрыли сотрудники управления собственной безопасности регионального управления внутренних дел.

Сама женщина свою вину признала и раскаялась.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области, в ведомстве сейчас проходит проверка. Если вина сотрудницы полиции будет доказана, то она будет уволена из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации, а ее непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.