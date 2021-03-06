Сотрудница ППС задержала в Саратове подозреваемого в особо тяжком преступлении, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

4 марта Надежда Хазисова вместе с напарником заступила на дежурство, получив ориентировку на розыск подозреваемого в преступлении, который передвигался на общественном транспорте. На конечной остановке он попался на глаза наряду ППС.

Полицейская опознала подозреваемого по яркой примете – рыжему цвету волос. Во время проверки документов мужчины заметно нервничал, назвался чужим именем. Это и стало причиной его задержания.

Позже оказалось, что он находится в розыске по подозрению в совершении преступления.