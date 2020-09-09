Расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы одного из территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, обвиняемой в мошенничестве, подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 15 октября 2019 года она пришла с внеплановой проверкой в магазин села Воскресенского района. Злоумышленница рассказала, что за выявленные нарушения — правил продажи товаров и требований техрегламентов нужно платить штраф в размере 20 тысяч рублей. На самом деле она знала, что максимальное наказание за это — предупреждение.

Еще бывшая чиновница потребовала дать ей 10 тысяч рублей, шапку и платок из торговой точки, которые ей приглянулись на 1, 17 тысячи рублей.

Перепуганная сотрудница магазина все сделала, в итоге владельцу магазина все равно дали предупреждение. Действия злоумышленницы попали на камеру, о ее действиях представители торговой точки сообщили правоохранителям.

Гражданка так и не признала свою вину, хотя доказательства говорят об обратном.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.