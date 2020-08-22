Сотрудницу одного из банков Саратова, предотвратившую мошеннические действия, наградил полковник полиции Андрей Чепурной, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Ранее, 19 августа, в банк Заводского района обратился 83-летний пенсионер, который захотел обналичить крупную сумму в размере 1,76 миллиона рублей. Сотрудница Наталья Карабутова обратила внимание, что мужчина вел себя растерянно и не мог толком ответить на вопросы, зачем ему понадобилась такая крупная сумма. После этого неравнодушная женщина вызвала сотрудников полиции.

Прибывшие в банк сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пенсионеру звонили якобы из службы безопасности и сообщили о подозрительных действиях со счетом мужчины. Когда пенсионеру объяснили, что он чуть не попался на уловки мошенников, он поблагодарил сотрудницу банка за бдительность.

Позже начальник городской полиции Андрей Чепурной поблагодарил Наталью Карабутову и вручил ей благодарственное письмо.