Сотрудница саратовского МЧС Людмила Видянкина спасла щенка со сломанными лапами. Она обнаружила пса на остановке у завода Крекинг.

Первой мыслью было покормить животное, а потом женщина обнаружила его увечья. Пес попал под машину, он истекал кровью.

Вместе с мужем и другими неравнодушными гражданами — всего восемь человек, женщина сбросилась деньгами и собаку отвезли в клинику.

Ему сделали дорогостоящую операцию, сейчас идет период восстановления. Ночью ему делают капельницы, а днем забирает к себе неравнодушная горожанка. Собаку назвали Барсом.