Названа победительница VI Всероссийского конкурса «Мисс УИС» в Саратовской области. Об этом сообщили в областном УФССП.

Первый этап состязания проводился дистанционно, жюри выбрало лучшую из 18 участник, которые представили фото и видеоматериалы своих выступлений в творческих номинациях «Краса России», «Реклама профессии» и «Ночь в музее».

Победительницей стала старший специалист по социальной работе группы социальной защиты осужденных ИК-33 УФСИН России по Саратовской области лейтенанту внутренней службы Татьяне Грицаенко.

Она с детства занимается вокалом и даже начала сочинять свои произведения.

«Второй вице-мисс УИС Саратовской области» стала младший инспектор второй категории отдела охраны ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской области прапорщик внутренней службы Юлия Ковальчук.

Дома ее возвращения со службы с нетерпением ждет четырехлетняя дочка и семилетний сын. Она увлекается живописью и дарит картины друзьям.



