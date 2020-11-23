Старший инспектор отдела кадров и работы с личным составом учреждения капитан внутренней службы Ольга Мельниченко на своем авто перекрыла дорогу такси, на котором пытались скрыться мужчины. Они перебросили запрещенные предметы в колонию строгого режима Энгельса. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН региона.

Она ехала после работы и заметила эту картину, после чего прибавила скорость и поехала к месту преступления. Действия злоумышленников попали на камеры виедонаблюдения.

Пока они возмущались происходящим, сотрудники учреждения успели догнать их.

Рецидивистам, которые отбывают срок в колонии, не достались шесть мобильных телефонов, сим-карта, два зарядных устройства.

Нарушителей передали сотрудникам полиции.

Руководство учреждения отмечает, что сотрудница имеет спортразряды по гребле и лыжам, у нее закаленный характер. Ольга — неоднократный победитель ежегодного фестиваля «Дары осени», удивляющий гостей кулинарными шедеврами, а также организатор и ведущая различных творческих мероприятий.

