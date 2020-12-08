В отношении сотрудницы коммерческой организации в Саратове заведено уголовное дело о взятке. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия женщина, которая работала в компании, занимающейся строительством и ремонтом дорог. Она передала днем 29 октября сотруднику лаборатории, который принимал работы, 50 тысяч рублей. Взамен тот должен был написать недостоверные сведения о ремонте энгельсской дороги.

Мужчина отказался принять деньги, злоумышленницу задержали оперативники.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.