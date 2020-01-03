Отдел пропаганды городской автоинспекции городской автоинспекции устроил раздачу светоотражающих элементов детям на улицах Саратова. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Инспекторы Гульнара Курмакаева и Анна Сошнева на улицах города рассказали детям и их мамам о необходимости использовать световозвращающие элементы — фликеры на верхней одежде в темное время суток и подарили их юным участникам дорожного движения.

В свою очередь родители признались, что в праздничные выходные очень много времени проводят с детьми на улице и быть яркими и заметными им удается не всегда, а вот наличие на одежде малышей новых ярких подарков от сотрудников ГИБДД им очень кстати.

Фото: ГИБДД Саратова