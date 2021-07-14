Представители команды-призёра Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС по итогам Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE Артём Юленков и Александр Кондаков прошли образовательную стажировку на тему «Организация проектной деятельности в сфере социального предпринимательства» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Стажировка стала символичным завершением плодотворной работы победителей и призёров в рамках XIX сезона Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE. Формат стажировочной программы предполагал знакомство с передовыми проектами в сфере социального предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, который по праву является лидером рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства Министерства экономического развития России.

За время поездки студентам удалось посетить порядка 10 организаций из реестра социального предпринимательства, узнать тонкости взаимодействия социально ориентированного бизнеса с их целевой аудиторией, а также получить представления о возможностях, которые открывает данная сфера.

Итогом стажировки стала презентация проектов перед руководством региона и представителями Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».

Пройденную стажировку прокомментировал Александр Кондаков.

— Подобный формат открытого диалога с авторами проектов и руководителями организаций позволил увидеть новые возможности для дальнейшего развития нашего проекта «Твоя безопасная сеть», целью которого является обучение детей цифровой грамотности и этикету, отметить его сильные и слабые стороны, — говорит он.

Артём Юленков в свою очередь поделился мнением, что RAISE – единственная школа по социальному предпринимательству в России среди студентов.

— Участие в профессиональной стажировке, с одной стороны, дало нашим студентам возможность перенять успешные практики российских предпринимателей, а с другой – тиражировать свой проект. Мы надеемся, что и в этом году ребятам удастся наладить эффективное взаимодействие и отправить игровые наборы в различные регионы России, – резюмировала начальник управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова.