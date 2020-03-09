В преддверии весеннего половодья социальный работники обходят в областях Саратова семьи с несовершеннолетними детьми. Также без информации не остаются пожилые, которые попадают в зону подтопления, сообщает министерство социального развития области.

Во время рейдов социальные работники беседуют с жителями, инструктируют их о правилах поведения в период паводка, необходимости соблюдения норм пожарной безопасности, информируют о номерах телефонов экстренных служб, собирают сведения о потребности граждан в эвакуации.

Особое внимание уделяется семьям, находящимся в социально опасном положении, и воспитывают инвалидов. Каждый из домов, который попадает в зону подтопления и состоит на обслуживании в социозащитном учреждении, взят на особый контроль специалистов.