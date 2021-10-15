В обществе узнаваемость депутатов – одномандатников выше, чем у депутатов – списочников. Так считает доктор социологических наук, профессор СГТУ им. Гагарина Дмитрий Зайцев. Это говорит о преимуществе мажоритарной избирательной системы.

—Относительно давно в обществе наблюдается устойчивый запрос на реальную демократизацию избирательного процесса, на появление во власти депутатов, которых народ знает и действительно поддерживает за их активную гражданскую позицию, за решение проблем людей.

Это подтверждается многие годы результатами различных социологических исследований, когда фиксировалась малая узнаваемость большинства депутатов в обществе, особенно представляющих местные законодательные собрания. При этом, отмечается более высокая степень узнаваемости депутатов, избравшихся по одномандатным округам, депутатов-списочников.

Объяснением является то, что депутаты, избравшиеся по партийным спискам, чувствуют большую ответственность перед самой партией, так как попадание в парламент им обеспечил её бренд и отчитываться они считают должны, в первую очередь, перед партией, а не перед избирателями. Соответственно, размывается персонализация выборного процесса.

Поэтому, увеличение числа депутатов – одномандатников в законодательных собраниях повысит узнаваемость и статус депутатов в глазах людей, а также степень персональной ответственности депутатов за принимаемые решения в стенах парламента перед избирателями. В случае мажоритарной системы усилится отчетность депутатов перед жителями, — отметил Зайцев.