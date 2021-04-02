Следователи проводят проверку по факту смерти 78-летней жительницы Екатериновского района. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
По данным следствия 1 апреля в селе Киево-Николаевка соцработник пришла домой к 78-летней женщине для оказания необходимой помощи. На стук в дверь никто не отреагировал, дверь оказалась открыта.
Войдя внутрь, она обнаружила, что помещение в дыму и сильно перетоплено, но ничего не горело.
Выключив горелку газовой печи, она обнаружила на полу 78-летнюю хозяйку дома, о чем сообщила в полицию.
Следователь осмотрел место происшествия, на теле погибшей обнаружены следы термического воздействия. По предварительным данным, возгорание началось с потолка из-за перекала печной трубы.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины смерти женщины.
По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.