Балаковцы предупреждают друг друга в социальных сетях об опасном человеке, который безнаказанно ходит по городу с оружием.

«Будьте осторожны: по нашему городу ходит психопат с ножом», — такое сообщение появилось в паблике «Молодёжный Балаково».

Автор поста, некто Владислав Майский, утверждает, что мужчина средних лет проходил мимо него в 5 мкр. и прицепился к незначительной фразе.

«Слово за слово, данный человек расстёгивает свою куртку и достает большой нож, после этого я и моя компания разбежались по всем сторонам.Прошло минуты 3, и этот человек зашел в «Гулливер» (магазин — Ред.), чтобы купить продукты, вышел и пошел в неизвестном направлении», — сообщает Майский.

Балаковец опубликовал фотографию, на которой довольно сложно различить черты взрослого, под 40 лет, мужчины.

Очевидец предполагает, что гражданин может страдать серьёзным психическим расстройством, совершая беспричинное нападение на окружающих.

Фото: соцсети