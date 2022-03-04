Работники торговой сети в Саратове заявляют об искусственных ограничениях при отпуске сахара покупателям.

Так, в соцсетях появилось сообщение от сотрудников магазинов «Гроздь», в котором говорится, что якобы во всех этих магазинах руководство устно запретило продавать сахар в одни руки в количестве более 3 кг.

Связано это с ажиотажем, который возник на фоне введения санкций против России и ростом цен на продукты.

— Грозят штрафом кассирам, но это не законно! При этом никакого письменного указа не дают, но требуют. Продавцы не знают уже, как работать. Везде угрозы от руководства, — жалуется сотрудник, пожелавший оставаться неизвестным.