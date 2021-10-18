Жители Вольска сообщили о вопиющем случае жестокого обращения с ребенком.

Вот какое сообщение появилось в паблике «Вольск онлайн» соцсети ВКонтакте от Артура Дадяна.

— Прошу обратить внимание на эту женщину. Она ведёт ребёнка на поводке, девочку на поводке, это нормально? Я не был там, фото мне отправила знакомая. Прошу соответствующие органы принять меры. Не знаю, кто эта женщина, но ей нужно к психологу. 100%, — сообщает обеспокоенный таким «выгулом» девочки вольчанин.

На фотографиях видно женщину и девочку со спины, причем, поводок в руках девочки удерживает и дама. Однако, судя по фото, насилия со стороны взрослого в отношении ребёнка не заметно.

Некоторые пользователи предложили, что девочка, возможно, несет в руках собачку, а женщина просто помогает ей, придерживая поводок.

Фото: соцсети