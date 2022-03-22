Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Саратовской области проиндексируют социальные выплаты по жилищным сертификатам. Об этом стало известно сегодня, 22 марта.

Данный законопроект рассмотрели на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики облдумы.

Это касается тех, кто не воспользовался сертификатом в течение полугода. Теперь они смогут получить их повторно и с повышенной суммой выплаты. Законодательная инициатива связана с тем, что в области подорожала стоимость квадратного метра – до 47087 рублей. По состоянию на третий и четвертые кварталы 2021 года он составлял 37222 рубля.