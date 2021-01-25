Федеральная пассажирская компания – дочернее общество ОАО «РЖД», предоставляет пассажирам возможность совершать путешествия до конца января по выгодным ценам. Оформить билеты на верхние места купейных вагонов в рамках акции «В январе со скидкой 50 процентов» можно до 28 января 2021 года.

Предложение распространяется в том числе на поезда, курсирующие по Приволжской железной дороге: №105/106 сообщением Нижневартовск – Волгоград и Волгоград – Нижневартовск. Совершить поездки можно до 31 января 2021 года, включительно.

Полный список поездов, участвующих в акции, и условия её проведения опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Приобрести билеты по специальным ценам можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

Специальные тарифы и скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами и скидками. Количество мест ограничено.