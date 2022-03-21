Оперативное совещание в мэрии Саратова утром 21 марта началось с минуты молчания.

— Несколько недель продолжается спецоперация по борьбе с нацизмом на Украине. Со скорбью сообщаю вам, что в выходные прошли похороны нашего земляка — капитана Дениса Попова, который отдал жизнь за мирное небо над нашими головами. Предлагаю почтить память героя минутой молчания, — обратился к подчиненным глава Саратова Михаил Исаев.

Об этом проинформировала пресс-служба администрации областного центра.

Напомним, ранее сообщалось о 10-ти погибших в ходе спецоперации на Украине саратовских военнослужащих.