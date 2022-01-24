Председатель ГД Вячеслав Володин сегодня, 24 января, в своем телеграм-канале рассказал о подготовке изменений в законодательстве.

— Вчера обсуждали с вами, как не допустить повторения трагедии, которая случилась в Забайкалье.

На Совете Думы приняли решение: в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами провести анализ правоприменительной практики и выработать предложения по изменению законодательства.

Речь идёт о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, а также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным, создание приютов.

Выработкой предложений займётся рабочая группа во главе с Владимиром Бурматовым, первым заместителем председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Направляйте ваши предложения — они будут изучены и учтены, — написал спикер.