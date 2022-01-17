Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Об этом сообщил телеграм-канал председателя ГД Вячеслава Володина.

-Кроме того, принято решение включить в повестку завтрашнего пленарного заседания законопроект о наказании для педофилов. Речь идёт о пожизненном сроке для ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное насилие в отношении двух и более детей.

В случае принятия этого законопроекта во втором чтении мы незамедлительно сможем рассмотреть его в итоговом третьем.

Хочу сказать слова благодарности всем за обратную связь. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения, — написал спикер.