Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин обещает прислушиваться к мнению молодых представителей врачебного сообщества региона, сообщает пресс-служба минздрава области.

Совет молодых врачей создан для того, чтобы новое поколение медиков смогло активнее участвовать в развитии и модернизации здравоохранения и вырабатывать предложения по обеспечению интересов молодых специалистов.

— Вы – наше будущее, вам решать, какой станет саратовская медицина завтра. Поэтому сейчас нам важно знать ваше мнение. Я, как министр, готов оказывать всестороннюю поддержку вашим инициативам, — сказал Олег Костин.

Совет будет собираться на регулярной основе. Олег Костин пообещал членам совета, готов обсуждать все возникающие у них вопросы лично и оперативно решать проблемы.