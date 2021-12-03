Сегодня, 3 декабря, мэр города Михаил Исаев рассказал об этом в своем аккаунте в Инстаграм.

—Вместе с депутатом областной Думы, председателем союза «Торгово-промышленная

палата Саратовской области» Алексеем Антоновым встретился с Советом старейшин. В него входят по истине авторитетные представители ряда сфер деятельности, почетные руководители предприятий и организаций и те, кто уже находится на заслуженном отдыхе, но продолжают активно участвовать в жизни города.

Совет старейшин поддержал инициативу по сбору средств на возведение

памятника Петру I и стелы «Город трудовой доблести» и высказал намерение

оказать содействие в этой работе. По мнению мудрейших, соучастие всех

желающих в данном деле — это, в том числе, элемент патриотического

воспитания, — написал глава Саратова.