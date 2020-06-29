Ровно столько на Саратовском НПЗ, входящем в нефтеперерабатывающий комплекс ПАО «НК «Роснефть», активно работает Совет молодых специалистов (СМС).

Круглая дата со дня рождения была отмечена онлайн-встречей с членами Совета прошлых лет, в ходе которой они рассказали о деятельности СМС за 10-летний период. Прошло время, и многие из участников Совета достигли значительных успехов в профессиональной деятельности, занимают руководящие должности.

Кроме того, к 10-летию Совета молодые специалисты организовали интеллектуальную онлайн-игру, посвященную нефтеперерабатывающей промышленности и истории завода. Играли студенты химии СГУ – ребята ответили на вопросы, касающиеся технологических процессов нефтепереработки, истории завода и выпускаемой предприятием продукции.

Работа с молодежью – один из приоритетов кадровой политики ПАО «НК «Роснефть». На предприятиях Компании действуют Советы молодых специалистов, которые оказывают содействие в их адаптации, представляют их интересы перед руководством, помогают в решении социальных вопросов, в том числе в обеспечении жильем и поддержке молодых семей при рождении ребенка. СМС взаимодействуют с кадровыми службами Обществ Группы, с «Роснефть-классами» и другими профильными учебными заведениями, а также помогают в подготовке и проведении научно-технических конференций и мероприятий, направленных на развитие профессионально-технических и корпоративных компетенций.

Молодые специалисты Саратовского НПЗ активно участвуют в производственной, благотворительной и спортивной жизни завода, волонтерском движении и природоохранной деятельности. Только за 2019 год они провели 47 мероприятий. Ребята на регулярной основе оказывают помощь ветеранам и детям. Так, в мае-июне текущего года молодые специалисты приняли участие в волонтерских акциях. Они передали продуктовые наборы ветеранам завода и собрали средства на приобретение респираторных зондов для маленьких пациентов Саратовской городской детской больницы №7. Молодежь провела патриотический флешмоб «Флаги России», украсив окна и балконы своих домов государственными флагами. Участники флешмоба рассказали, почему любят свою страну, и что для них значит Родина.

Молодые специалисты увлеченно изучают производственные объекты завода. Для этого на заводе действует «Школа молодого технолога». Здесь разрабатывают проекты, направленные на совершенствование технологических процессов, экономию энергоресурсов, повышение уровня промышленной и экологической безопасности предприятия в рамках научно-технических конференций. Идеи, выдвинутые на конференциях, внедряются в производство.

На заводе реализуется программа «Тень руководителя», в рамках которой молодые специалисты целый день проводят с руководителем, наблюдая за его работой. В результате приобретается бесценный опыт руководства предприятием или его подразделением. Опыт молодые специалисты также перенимают у победителей корпоративного этапа смотра-конкурса «Лучший по профессии», у ветеранов предприятия, на заседаниях дискуссионного клуба «Путь к успеху», в ходе которых руководители завода рассказывают о своем продвижении по карьерной лестнице. При этом своим опытом молодые специалисты делятся с учащимися «Роснефть-классов» и профильных вузов, организуя для них профориентационные, спортивные и творческие мероприятия совместно с кадровой службой завода.

— Ежегодно состав Совета молодых специалистов обновляется, но его задачи остаются прежними – ускорение адаптации молодых ребят в коллективе, развитие их профессионально-технических, корпоративных и управленческих компетенций, вовлечение в инновационную, научно-исследовательскую и проектную деятельность. В своей работе мы берем пример с наших предшественников, многие из которых сейчас сами являются наставниками молодежи, продолжаем заложенные ими традиции и создаем новые. Сила в команде! Мы верим в это и стремимся доказать конкретными делами, — рассказала председатель Совета молодых специалистов Саратовского НПЗ Ксения Смоктий.

— Быть первыми трудно, но зато интересно. Многие из мероприятий, которые мы инициировали десять лет назад, сейчас стали традиционными. Так, при поддержке отдела охраны окружающей среды молодые специалисты организовали экологическую акцию по уборке берега Волги. Теперь такие акции проводятся ежегодно. Конечно, участие в деятельности в СМС требует дополнительного времени и сил, но в результате это не отвлекает тебя от работы, а наоборот, вовлекает в нее. Считаю, очень здорово, что на предприятиях компании «Роснефть» созданы Советы молодых специалистов, — говорит главный специалист технологического отдела Саратовского НПЗ Ольга Рязанова.