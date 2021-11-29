Мама — главная женщина в жизни каждого человека.

Еще в семье мама — хранительница домашнего очага, как это принято называть. И главный воспитатель, учитель для своих детей. И работник, который делает существенный вклад в семейный бюджет. И все чаще сегодня мамы — успешные предприниматели, талантливые ученые, грамотные руководители, активные общественники…

О том, как совмещать в себе маму, предпринимателя, общественника и при этом все успевать и чувствовать себя комфортно мы спросили у руководителя сети клиник Доктора Трухманова (лечебно-диагностический центр «Медэксперт» и Клиника педиатрии и детской стоматологии доктора Трухманова), мамы двух очаровательных дочек Юлии Трухмановой.

Три принцессы за каменной стеной

Как признается Юлия, несмотря на то, что работа и общественная нагрузка отнимают много времени, семья для нее всегда остается на первом месте. И не случайно, ведь родные и близкие люди — та опора, которая дает силы на все свершения. Особенно муж, Александр Трухманов, который, как говорит Юлия, за своих принцесс — супругу и двух дочек, Аню и Женю — жизнь отдать готов. За ним, как говорится, как за каменной стеной. Да и не могло быть по-другому. Таким же был отец Юлии, Евгений Иванович Лемза. Поэтому, когда она выбирала себе спутника жизни, хорошо знала, какие они — настоящие мужчины.

— Папа для меня всегда был примером. Он всю жизнь проработал судьей Саратовского Военного Гарнизонного суда. И я хотела пойти по его стопам. Пошла учиться на юриста. Но в итоге на мою профессиональную деятельность повлиял мой муж. Он убедил, что я должна помогать ему в семейном бизнесе — развивать клинику. И я согласилась, — рассказывает Юлия.

Впрочем, стоит сказать, что в судебной системе Юлия поработала, целых 12 лет. После чего стала работать с супругом в медицинской отрасли.

— Жизнь повернулась на 180 градусов, — вспоминает этот момент героиня нашей публикации.

К такому решению шли осознанно. С 2011 года, когда Юлия ушла в декретный отпуск, она начала учиться маркетингу в медицинском бизнесе, управлению персоналом, «медицинскому праву». Именно с этого началась череда учебных процессов — тренингов, семинаров, курсов, конференций — которая продолжается по сей день. Но осваиваться все же пришлось. Поначалу — с должностей администратора, маркетолога и юриста.

— За прошедшие 10 лет научилась многому. А в этом году, чтобы систематизировать полученные в управлении бизнесом знания, я поступила в ведущую бизнес-школу в России — Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС на программу МБА (Master of Business Administration, МВА, — прим.), — рассказывает Юлия.

Работа для людей

Можно ли получить медицинскую помощь бесплатно? Что за вопросы, конечно же можно. У граждан России есть медицинское страхование, которое обеспечивает бесплатную медицинскую помощь в государственных учреждениях. А если речь идет про специализированную медицинскую помощь в частной клинике? Как оказалось — тоже можно. Вот уже третий год сеть клиник Доктора Трухманова реализует проект «Здоровая многодетная семья», разработанный совместно с общественной организацией «Комитет многодетных семей». В рамках проекта оказывается бесплатная медицинская помощь многодетным семьям Саратовской области. В 2021 году проект «Здоровая многодетная семья» стал победителем в номинации «Лучшая региональная практика» на Всероссийском форуме «Многодетная Россия».

— Представляла наш проект на форуме его соавтор, руководитель областной организации «Комитет многодетных семей» Ирина Алешина. Я рада, что нашу идею поддержали общественники на всероссийском уровне и присудили нам победу. Хотя, конечно, задумывался проект не для этого, его реализация продолжится в любом случае, пока есть возможность помогать тем, кто в этом нуждается, — говорит Юлия Трухманова.

Помогать тем, кто в этом нуждается», судя по всему, — жизненный принцип семьи Трухмановых. К ним обращаются по самым разным вопросам. И часто находят отклик. Например, в октябре Юлия помогла организовать поездку на Всероссийские юношеские Игры боевых искусств спортсменке энгельсского СК каратэ «Ника» Виктории Давыдовой, воспитаннице известной саратовской каратистки, мастера спорта международного класса Светланы Приказчиковой. На этих соревнованиях Виктория завоевала две золотые медали, став победителем в личном и командном первенстве!

— Это необычайно целеустремленная девочка, я просто не могла не помочь. Вика живет в Марксе и катается на тренировки в Энгельс за 50 км от дома, — восхищается спортсменкой Юлия.

Спортивная тема для нее близка. В школе она серьезно занималась фехтованием. Причем противником она была неудобным по умолчанию, так как рапиру держала в левой руке. И поражения Юлия принимала тяжело, не любила проигрывать. Даже хотела бросить фехтование. Во-первых, сомневалась, что сможет побеждать на соревнованиях. Во-вторых, тренировки «съедали» все личное время. Пока ее сверстники играли на улице, Юля проводила время в спортзале.

— Удержал меня папа. Сказал, что у меня обязательно все получится. Только для того, чтобы занять первое место, надо много трудиться. И действительно, получилось. Были в моей жизни пьедесталы, в том числе и первые места, — вспоминает Юлия.

Теперь она точно так же поддерживает своих дочерей. Младшая, Женя, увлекается спортивными бальными танцами. На прошедших недавно соревнованиях заняла со своим партнером третье место. А старшая, Аня, в этом году поступила в медицинский институт. Профессию выбрала сама.

— Через восемь лет ждем ее лет в отделение гинекологии нашего центра «Медэксперт» в качестве врача акушера, гинеколога, репродуктолога, — смеется Юлия Трухманова.

Профессиональный подход

Обязанности любящей жены и ответственной мамы не мешают Юлии Трухмановой быть профессиональным руководителем. Она постоянно совершенствует свои знания и требует того же от персонала.

— Я, как руководитель клиники, с уверенностью могу сказать, что коллектив докторов нашей клиники не просто высоко квалифицированный, но постоянно развивается, непрерывно повышает свою квалификацию. Наши доктора участвуют в различных конференциях, конгрессах, семинарах по своему профилю. Также в нашей клинике регулярно проходят лекции и конференции коллег-докторов со всей России, — рассказывает Юлия Трухманова.

Ведется совместная работа со специалистами ведущих медицинских центров России. Например, с прошлого года налажено тесное сотрудничество с самарским ИДК «Мать и Дитя». Проводятся регулярные мультидисциплинарные приемы врачей по вопросам планирования беременности и лечения бесплодия. За время совместной работы с ИДК «Мать и Дитя» саратовские и самарские доктора выработали совместные протоколы диагностики, лечения бесплодия, предгравидарной подготовки к ЭКО и ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии).

— Совместный мультидисциплинарный подход врачей: репродуктолога, акушеров-гинекологов, уролога, андролога, врача- УЗДГ позволяют комплексно подойти к вопросам лечения бесплодия. Кроме того, сотрудничество с ИДК «Мать и Дитя» позволяет в большинстве случаев значительно сэкономить бюджет пар, которым необходимы программы ЭКО или ВРТ, — поясняет Юлия Трухманова.

Кстати, с 2018 года Юлия Трухманова не только руководитель в сети клиник, но и депутат городского совета города Маркс, где у клиники также есть филиал.

— Как юрист я знаю, что такое законодательство. А как руководитель в медицинской отрасли, понимаю, как работает «социалка», в первую очередь — здравоохранение. Думаю, что полезна в законодательном органе, — уверена героиня публикации.