Специалистами отдела серологии и генодиагностики ФГБУ «Саратовская МВЛ» с 1 по 12 мая проведено 21 исследование проб растительной и пищевой продукции на наличие ДНК сои и ДНК генетически модифицированных организмов (17 проб проверено на наличие рекомбинантной ДНК, 4 — на ДНК сои).

Испытания проб проводились по утвержденным методикам, ГОСТам и МУКам методом полимеразной цепной реакции в соответствии с областью аккредитации.

По результатам полученных исследований рекомбинантная ДНК и соя в предоставленных образцах не выявлена.

Для информации:

Генетически-модифицированные организмы (ГМО) – продукты питания, а также живые организмы, созданные при помощи генной инженерии.

Генная инженерия используется для создания новых сортов растений, устойчивых к неблагоприятным условиям среды и вредителям, обладающих лучшими ростовыми и вкусовыми качествами. Создаваемые новые сорта отличаются, в частности, ускоренным ростом и продуктивностью, продукты из которых обладают высокой питательной ценностью и содержат повышенные количества незаменимых аминокислот и витаминов. Однако влияние ГМО на человеческий организм не до конца изучено.

Продукты, в содержании которых допущены ГМО, обязательно маркируются. В России и некоторых европейских странах ввоз ГМ-семян под запретом.