В региональном Союзе архитекторов России произошел раскол из-за «Дома Курихина». Несколько участников написали заявление о выходе из организации из-за расхождений взглядов и принципов с руководством.

Отделением с марта 2021 года руководит Владимир Вирич, который имеет отношения с саратовскими застройщиками и председателем «Союза застройщиков». Его создали для лоббирования интересов компании Сергея Курихина.

Среди покинувших реготделение архитекторы Дмитрий Назимов и Евгений Спирин.

«Я написал заявление о выходе из местного отделения Союза архитекторов России. Не хочу, чтобы меня ассоциировали с этим Союзом. Хочу остаться только в Союзе саратовских архитекторов. На самом деле мое решение никак не связано с позицией председателя и ряда других членов местного отделения, хотя она прямо полярная. Я придерживаюсь позиции закона. Закон един для всех! Если говорить о здании на Октябрьской, 7 — то зачем придумывать двойные стандарты? Есть решение суда о том, что строение незаконное, значит решение суда надо исполнять. Такая моя позиция и она отличается от позиции руководства реготделения Союза архитекторов России», — прокомментировал свое решение Дмитрий Назимов.

«Раскол в местном отделении Союза архитекторов России произошел еще где-то год назад. Уже тогда мои взгляды и взгляды некоторых моих коллег не совпадали с другими, с руководством. Да и позиция по многим ситуациям тоже. И с эти бороться было невозможно. На самом деле на протяжении уже достаточно длительного времени профессиональная деятельность в региональном отделении Союза не велась, велась иная деятельность, которая так иди иначе имела политический контекст и преследовала чьи-то интересы. Меня лично это не устраивает, поэтому я написал заявление о выходе из местного отделения Союза архитекторов России. Понимаете, у нас совершенно разное мнение о развитии нашего города. Что касается дома на Октябрьской, о котором сейчас так много говорят, то в местном отделении многие выступают за его сохранение. На самом деле я ждал некоего письма, в котором меня попросят выступить в поддержку. Но, видимо, зная мою позицию, мне такое письмо не присылали. За других сказать не могу. А моя позиция простая — я на стороне закона, и поддержу решение суда, какое бы оно ни было. А все разговоры о том, что кому-то нравится архитектура этого здания, кому-то нет — это все «вкусовщина», ее здесь быть не должно, должен быть лишь закон. У меня и у некоторых моих коллег есть огромное желание сделать наш город еще лучше: комфортнее, красивее. Поэтому мы и создали свой Союз саратовских архитекторов. Наша цель — развивать архитектуру во всех ее проявлениях, реализовывать различные проекты. Планируем набрать в наш Союз людей — профессионалов, единомышленников и вместе вести обширную деятельность, направленную на развитие Саратова, а не в угоду чьим-то бизнес или политическим интересам», — рассказал Евгений Спирин.