Все дорожно-транспортные происшествия, произошедшие в Саратове за прошлый год нанесли на интерактивную карту. Об этом пишут в социальных сетях члены сообщества Urban Patrul.

На карте отмечены все ДТП, в которых пострадали, или погибли люди, а также те, где был нанесен материальный ущерб. Карта позволяет отсортировать автомобильные аварии, произошедшие по вине пешеходов, водителей, из-за плохих дорожных условий.

Согласно данным сообщества Urban Patrul, самыми аварийными местами в Саратове стали перекресток Вольской и Соколовой и перекресток Технической и проспекта 50 лет Октября. В Энгельсе «лидирует» Волжский проспект перед улицей Лесозащитная.