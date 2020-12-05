Губернатор Саратовской области Валерий Радаев создал правительственную комиссию по развитию агломерации. В нее входит вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров, председатель правительства региона Роман Бусаргин и другие.

При комиссии сформирован экспертный совет.

Ее сотрудники займутся повышением эффективности управления агломерациями, разработают программы для социально-экономического развития.

Напомним, с 2017 года Саратов, Саратовский, Энгельсский и Татищевский районы работают в формате агломерации.

В 2020 году Валерий Радаев сообщил о создании Балаковской и Балашовской агломерации.







