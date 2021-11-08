Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал о создании межведомственной рабочей группы для восстановления бывшего здания гостиницы «Россия» после пожара.

В ее число войдут сотрудники городской администрации, областного управления по охране объектов культурного наследия, научного сообщества.

— В настоящее время мы ждем официальные заключения о причинах произошедшего и фактическом состоянии здания, его несущих конструкций. После этого будут приниматься решения и разрабатываться комплекс мероприятий. На сегодняшний день понятно одно – дом И.И. Зейферт нужно восстановить. Это принципиальная позиция муниципалитета, — отметил мэр.