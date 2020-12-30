Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал соглашения о создании Балаковской и Балашовской агломерации. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Он отметил ресурсный потенциал — энергетику, химию, тяжелое машиностроение, металлургию, логистику, стройиндустрию, туризм, сельхозпроизводство и переработку.

Валерий Радаев подчеркнул — важно, чтобы люди не уезжали, а молодые специалисты были заинтересованы начать карьеру в селах и городах на местностях.

Также создание агломераций позволит улучшить экономику.