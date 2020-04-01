Мужчина и женщина погибли из-за закрытой заслонки печи в Самойловском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Во вторник, 31 марта, жительница одного из сел района не смогла дозвониться до своего сына, живущего в селе Песчанка. Она связалась с соседкой сына и попросила ту проверить, все ли в порядке.

Соседка не смогла достучаться до мужчины. Дверь в жилье при этом была закрыта изнутри. В этот же момент подъехали родные хозяина дома, которые и вызвали полицейских.

После вскрытия дома на полу в кухне было обнаружено тело 39-летнего мужчины. Он был уже мертв. Его 31-летняя сожительница находилась на полу комнаты в бессознательном состоянии. Прибывшие на место медики не успели ей помочь.

По предварительным данным мужчина и женщина угорели. На их телах не было обнаружено следов насилия. Дом отапливался газовым котлом. На момент осмотра места происшествия фитиль в котле горел, а дымоход был частично перекрыт заслонкой.

Проводится проверка.