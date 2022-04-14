Продолжается снижение числа заболевших COVID-19, находящихся на на стационарном лечении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперштаба.

На 14 апреля в области зарегистрировано 248 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших в области составляет 245558 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 236829 человек, за сутки — 306.

На стационарном лечении находятся 625 человек, на амбулаторном — 2511.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 59, Балашовском районе — 48, Аткарском — 28, Балаковском — 26, Энгельсском — 25, Вольском и Марксовском — по 10.