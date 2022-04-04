В Саратовской области снизилось число заболевших COVID-19 с пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперштаба.

Так, на 4 апреля в регионе зарегистрировано 389 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших в области составляет 242661 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 232810 человек, за сутки — 415.

На стационарном лечении находятся 854 человек, на амбулаторном — 3380.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 197, Балашовском районе — 68, Балаковском — 59, Энгельсском — 48, Романовском — 6.