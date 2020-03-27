Пожарно-спасательные расчеты саратовского аэропорта «Гагарин» начали готовиться к весенне-летнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Во время одной из тренировок отрабатывались действия звеньев газодымозащитной службы в аппаратах на сжатом воздухе, а также пожарно-строевая подготовка: надевание боевой одежды, развертывание, действия во время тушения на самолетах.

Во время подготовки специалисты отработают тушения пожара разлитого топлива, возгораний силовых установок и пожаров внутри салона фюзеляжа самолета.

Ежедневно в аэропорту работают три пожарных расчета. Каждая смена проходит тренировку на проверку боевой готовности при внезапном объявлении тревоги.

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