Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о подготовке к крещенским купаниям в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области вместе с облспасом изучат места возможных купаний и будет организовано круглосуточное дежурство, чтобы не допустить происшествий.

— Кроме того, необходимо проработать вопрос организации купаний в соответствии с противоэпидемиологическими правилами, — отметил чиновник.