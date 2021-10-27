Члены пожарного корабля 27 октября спасли в Саратове рыбака.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МЧС, один из речников увидел в акватории Волги перевернувшуюся резиновую лодку. 

Два сотрудника МЧС — Сергей Щелоков и Михаил Цеско — не растерялись, прыгнули в катер и направились к утопающему. 

На поверхности воды еще виднелся рыбак лет 50-ти, который находился возле своей наполовину сдутой лодки. 

Рыбака вытащили из ледяной воды, привезли на базу, где отогрели и вызвали «скорую». 

Выяснилось, что спасенный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

Рыбаку помог выжить спасательный жилет и своевременная помощь сотрудников МЧС. 

Примечательно, что рыбак во время спасательной операции держал за пазухой судака. С этим трофеем спасатели и достали мужчину из Волги. 

Фото: МЧС 

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