Члены пожарного корабля 27 октября спасли в Саратове рыбака.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МЧС, один из речников увидел в акватории Волги перевернувшуюся резиновую лодку.

Два сотрудника МЧС — Сергей Щелоков и Михаил Цеско — не растерялись, прыгнули в катер и направились к утопающему.

На поверхности воды еще виднелся рыбак лет 50-ти, который находился возле своей наполовину сдутой лодки.

Рыбака вытащили из ледяной воды, привезли на базу, где отогрели и вызвали «скорую».

Выяснилось, что спасенный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Рыбаку помог выжить спасательный жилет и своевременная помощь сотрудников МЧС.

Примечательно, что рыбак во время спасательной операции держал за пазухой судака. С этим трофеем спасатели и достали мужчину из Волги.

Фото: МЧС