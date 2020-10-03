Сегодня, 2 октября, в поселке Затон водитель катера выпал из плавсредства.

Об этом сообщили в облспасе.

Прибывшие сотрудники горспаса вытащили его на берег.

Помощь врачей мужчине не понадобилась.
Обстоятельства выясняются.

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