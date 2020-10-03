Домой Рубрики Новости Саратова Спасатели достали из Волги выпавшего из катера мужчину РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Спасатели достали из Волги выпавшего из катера мужчину По Новости Саратова - 03.10.2020 161 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 2 октября, в поселке Затон водитель катера выпал из плавсредства. Об этом сообщили в облспасе. Прибывшие сотрудники горспаса вытащили его на берег. Помощь врачей мужчине не понадобилась. Обстоятельства выясняются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Мошенники оставили жительницу Саратова без 21,5 тыс рублей Два района Саратова остались без воды Работница ломбарда в Энгельсе перевела лже-гендиректору 158 тыс рублей ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Спасатели достали из Волги выпавшего из катера мужчину Новости Саратова - 03.10.2020 0 Сегодня, 2 октября, в поселке Затон водитель катера выпал из плавсредства. Об этом сообщили в облспасе. Прибывшие сотрудники горспаса вытащили его на берег. Помощь врачей мужчине... Мошенники оставили жительницу Саратова без 21,5 тыс рублей 03.10.2020 Два района Саратова остались без воды 03.10.2020 Работница ломбарда в Энгельсе перевела лже-гендиректору 158 тыс рублей 03.10.2020 ВАЗ и “Газель” не поделили энгельсскую трассу 03.10.2020