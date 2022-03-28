Днем 27 марта в Волжском районе Саратова спасатели эвакуировали мужчину, дрейфовавшего на льдине.

Как сообщили в облспасе, в 16.17 в службу спасения поступило сообщение о терпящем бедствие на реке Волга вблизи переправы на Зеленый остров человеке.

Выяснилось, что житель Саратова неосмотрительно вышел на хрупкий лед, который потрескался вокруг него.

Что-либо сделать самостоятельно саратовец не мог, так как был риск провалиться под лед.

Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели облспаса на судне с воздушной подушкой эвакуировали гражданина на берег.

Угрозы жизни и здоровью спасенного нет.