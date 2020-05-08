С острова под Саратовом эвакуировали компанию трех саратовцев. По информации «ЧП-Саратов», они не смогли уплыть назад.

Мужчина 44 и 43 лет вместе с 25-летней компаньонкой вызвали спасателей, чтобы им помогли добраться до города. Как они оказались на острове на Волге у села Генеральское прибывшим сотрудникам экстренной службы никто объяснить не смог. Известно также, что у них не было лодки для возвращения домой.

Прибывшие спасатели эвакуировали саратовцев на берег. В помощи медиков они не нуждались.