Сегодня приняли закон о мерах социальной поддержки для спасателей. С инициативой выступило Правительство области. Об этом сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.

Теперь высотники, взрывники, водолазы, сотрудники реанимационной службы и другие «боевые» специалисты областной службы спасения будут получать ежемесячную выплату. Главное условие — 15 лет стажа работы спасателем и достижение возраста 40 лет. Надбавка будет начисляться до достижения пенсионного возраста, даже если сотрудник по состоянию здоровья не сможет выполнять свои профессиональные обязанности.

-Это очень важное решение. Спасатели ежедневно рискуют своими жизнями, помогают людям и никогда не оставят жителей в беде. Это сложная и опасная профессия. Спасибо депутатам областной думы, которые поддержали законопроект.

Напомню, в прошлом году мы приняли решение повысить спасателям заработную плату. Рост зависел от стажа работы, классности и дополнительных специальностей и составил от 25% до 50%, — добавил Бусаргин.