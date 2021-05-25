Сегодня, 25 мая, в Саратове прошли масштабные учения по ликвидации разлива нефтепродуктов на Волге, сообщает секретариат зампреда правительства Саратовской области Александра Соловьева.

Служба спасения Саратовской области отработала действия при столкновении судов и разливе нефтепродуктов.

По замыслу учений, в акватории Волги в районе Затона столкнулись прогулочный катер ОМ-1 и буксир РБ-46. У борта прогулочного катера возникло пятно на воде от разлившегося дизельного топлива.

Водолазы прибыли к аварийным судам на мотолодке, оценили обстановку, оказали первую помощь пострадавшим и эвакуировали людей на берег. У одного из «пострадавших» — перелом бедра, у другого – травма головы.

Подразделения на месте работ подготовили оборудование и снаряжение для локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории реки. Спасатели выставили боновые заграждения вокруг пятна дизельного топлива. После работ водолазной группы нефтепродукты собрали с водной поверхности в емкости для их временного хранения.

Водолазы осмотрели подводную часть судов и провели подводно-технические работы, чтобы ликвидировать утечку топлива – в результате пробоину закрыли.