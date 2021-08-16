В Саратовской области спасатели нашли пропавшего во время сплава по реке мужчину. Об этом сообщает областная служба спасения.

В выходные спасателям поступило сообщение, что в Воскресенском районе по реке Терешка от села Синодское группа сплавлялась на байдарках и один из участников отбился от группы и пропал.

Спасатели обследовали реку и береговую линию. Утром гражданина нашли на берегу у села Куриловка. Как оказалось, у него сломалась байдарка. Помощь медиков 28-летнему мужчине не потребовалась.