В Саратовской области продолжается дезинфекционная обработка городов, сообщает пресс-служба облапаса.

Вчера места обработке подверглись места массового скопления людей в Хвалынске. Они были опрысканы специальным химическим раствором.

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