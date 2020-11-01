Домой Рубрики Новости Саратова Спасатели обработали химикатами город в Саратовской области РубрикиНовости Саратова Спасатели обработали химикатами город в Саратовской области По Новости Саратова - 01.11.2020 131 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области продолжается дезинфекционная обработка городов, сообщает пресс-служба облапаса. Вчера места обработке подверглись места массового скопления людей в Хвалынске. Они были опрысканы специальным химическим раствором. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Конфликт между водителями закончился дракой в центре Саратова Жители Саратова продолжают наказывать автохамов Фирма из Пензы готова зайти на рынок дорожного строительства Саратовской области ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Конфликт между водителями закончился дракой в центре Саратова Новости Саратова - 01.11.2020 0 Сегодня, 1 ноября, в Саратове произошел конфликт между водителями, закончившийся дракой, сообщает пресс-служба ГИБДД города. Около 12:15 в дежурную часть полиции пришло сообщение о драке... Жители Саратова продолжают наказывать автохамов 01.11.2020 Фирма из Пензы готова зайти на рынок дорожного строительства Саратовской области 01.11.2020 Машиной с пострадавшим в ДТП мальчиком управлял мужчина 01.11.2020 Спасатели обработали химикатами город в Саратовской области 01.11.2020