Сегодня, 9 декабря, сотрудники горспаса обрезали сухие ветви дерева, которые нависали над тротуаром на Волгодонской улице 4 в Заводском районе Саратова.

Ранее местные жители жаловались, что одна из них находилась прямо над дорогой и могла упасть в любой момент, остальные пока что только грозили рухнуть на головы саратовцев.

Отметим, что по вопросам вырубки или обрезки сухих и ветхих деревьев можно обращаться в администрации районов Саратова или в комиссию по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений.