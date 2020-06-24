Вчера, 23 июня, в районе набережной Космонавтов обнаружили слив нефтепродуктов в Волгу из канализационной трубы, сообщает пресс-служба саргосрспаса.

На пересечении улицы Вольская с набережной было обнаружено нефтяное пятно площадью примерно в полтора метра. Спасатели саратовской городской службы оперативно осмотрели акваторию Волги и подтвердили наличие слива нефтепродуктов из канализации в реку.

Вместе с сотрудниками областной службы спасения в этот же день были установлены боновые заграждения для локализации разливов нефти, нейтрализовать нефтяную пленку удалось с помощью абсорбирующего вещества.